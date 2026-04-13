La región La Libertad vivió el día de ayer una jornada electoral crucial, pues los ciudadanos acudieron a las urnas para elegir representantes al Congreso que ahora es bicameral.

De acuerdo con lo precisado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), a la región La Libertad le corresponden siete escaños para diputados.

PRELIMINAR

La composición de la Cámara de Diputados, según los datos iniciales de Datum Internacional, ya se puede ir perfilando.

En efecto, preliminarmente, se estima que la ventaja es de Fuerza Popular frente a otras agrupaciones políticas.

Según esta estimación, dicho partido alcanzaría 41 escaños, posicionándose como la principal fuerza en el Legislativo dentro de esta cámara.

En segundo lugar aparece Juntos por el Perú con 22 curules, seguido por Renovación Popular con 20. Más atrás se ubica el Partido del Buen Gobierno con 19 escaños.

El bloque lo completan Obras, con 18 representantes, y Ahora Nación, con 10, configurando así el escenario inicial de la Cámara de Diputados tras los primeros resultados difundidos.

LOCALES

Ahora bien, se estima que los candidatos que se convertirían en los nuevos diputados por la región La Libertad, al cierre de este informe, son los siguientes.

Gilmer Trujillo Zegarra, Leticia Leiva Bailón y Geanmarco Quezada Castro, de Fuerza Popular. Diego Bazán Calderón y Miriam Ruth Gayoso Paredes, de Renovación Popular. En tanto, Keyla Denis Ponce Loloy y Marino Teófilo Lavado Valdivia pugnarían un escaño por Juntos por el Perú. El séptimo escaño sería para Nora Maria Llaque Linares, del Partido del Buen Gobierno.

Cabe recalcar que esto es una estimación que puede variar cuando la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emita cifras oficiales.

Ninguno de estos posibles futuros diputados han querido pronunciarse. Ellos esperan los resultados del órgano electoral.

IMPORTANTE

Según especialistas, la cámara Diputados concentrará la iniciativa y el impulso legislativo, además de reflejar la diversidad regional y social del país.

Las principales funciones de los diputados son: debatir y aprobar proyectos de ley que luego serán remitidos al Senado.

Representar las demandas ciudadanas mediante iniciativas legislativas.

Fiscalizar al Poder Ejecutivo, incluyendo la posibilidad de interpelar o censurar ministros.

Y algo que la ciudadanía siempre les exige, investigar asuntos de interés público a través de comisiones.