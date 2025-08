Este lunes 4 de agosto, Antonio Crespo Galán, conocido como Furrey, volvió a las redes sociales y anunció que recibió su alta médica tras permanecer 20 días internado, incluidos varios en UCI.

“ En cama, en mi casa... Me moría por volver “a casa” después de más de 20 días en el hospital, porque así puedo estar con mis reales (sus mascotas), que me hacen compañía. Y mi voz todavía no cambia mucho, pero ya estoy mejor “, manifestó en sus historias de Instagram.

En ese sentido, relató que ahora puede valerse por sí mismo para realizar sus necesidades básicas y movilizarse. “ Ya soy capaz de ir al baño y caminar... ”, señaló en un video acompañado de sus perros. Agregó que continúa a la espera de la recuperación total de las vértebras del cuello, las cuales resultaron dañadas tras el accidente.

No obstante, advirtió que aún se encuentra en proceso de recuperación y que tiene una cirugía pendiente. “ Tengo que operarme el hombro porque lo tengo más arruinado ”, afirmó, y aprovechó la ocasión para agradecer a todas las personas que lo apoyaron económicamente durante su difícil situación.

“ Quiero agradecer a todos los que me han dado su apoyo, no les he podido responder porque me cuesta mucho usar el celular con una sola mano ”, sostuvo.

Por otro lado, también comentó que “viene trabajando duro para recuperarse” y poder retomar sus actividades habituales, como la conducción de su podcast ‘Habla Good’ y la realización de presentaciones para sus seguidores.

“ Tengan paciencia como yo lo estoy intentando tener, pero volveré pronto, antes que de se lo esperen voy a volver. Los quiero mucho. Muchas gracias ”, concluyó.