Gabriel Calvo se pronunció en el podcast que conduce para rectificarse y señalar que las declaraciones que hizo sobre Carlos Zambrano no eran ciertas.
Como se recuerda, a finales de enero, en una transmisión del canal de streaming ‘La Roro Network’, el actor manifestó: “El señor Zambrano, no sé cuál es su situación conyugal, no sé si tiene esposa; por lo menos le debe haber escrito a una persona muy cercana a mí, a una amiga, por lo menos 15 veces, para invitarla a su casa”.
No obstante, el último lunes tuvo que rectificarse: “El día 4 de marzo recibí una carta notarial del señor Carlos Zambrano en referencia a unas afirmaciones, realizadas por mí, en este espacio dadas el 23 de enero del 2026″.
Calvo explicó que en aquella ocasión afirmó tener información sobre supuestas invitaciones realizadas por el futbolista a una mujer muy cercana a él; sin embargo, precisó que esa versión no es verídica.
“Estas invitaciones a las que yo equivocadamente concluí, eran para que la mujer en referencia lo visite en su domicilio. Esa afirmación es falsa y fue una conclusión equivocada de mi parte”, finalizó.
Al conocer que Calvo se rectificó con Zambrano luego de recibir una carta notarial, Magaly Medina cuestionó que el actor haya realizado una afirmación sin presentar pruebas.
“Una cosa es lo que te pueden contar y otra lo que puedes probar. Se tuvo que chupar (...) Cuando tienes pruebas, no te echas para atrás; cuando no las tienes, tienes que arrepentirte”, sostuvo la ‘Urraca’.