El próximo miércoles 4 de noviembre, el legendario trío “Los Panchos”, liderado por Gabriel Vargas, reafirmará sobre el escenario del Teatro Canout su inigualable estilo romántico que sigue merecidamente vigente a lo largo de sus más de ocho décadas de existencia.

Tras haber asumido la dirección musical y la ejecución del requinto, luego del retiro de su mentor y fundador, Alfredo Gil, Vargas encabeza la formación actual junto a los músicos mexicanos José Carlos Reyes y Miguel Ángel Pardo, dedicando su vida a preservar la técnica, el timbre distintivo y la tradición del bolero.

“El maestro Alfredo Gil me adoptó, me heredó su técnica, soy su único alumno a quien le enseñó el estilo panchista”, dice a Correo Gabriel Vargas, quien en 1978, cuando Gil anunció su retiro definitivo de los escenarios, llamó a Vargas para asumir el puesto de requintista principal al lado del cofundador del trío Chucho Navarro.

“Con solo 19 años de edad, asumí la responsabilidad de mantener el sonido original del trío”, recuerda el guitarrista. Bajo la dirección de Vargas, y en compañía de Reyes y Pardo, la agrupación mantiene una intensa agenda internacional, cautivando tanto a sus oyentes de toda la vida como a nuevas generaciones.

“El bolero regresa otra vez fuerte, en toda la gira que estamos haciendo a nivel mundial hay mucha juventud y eso nos motiva, quiere decir que Los Panchos siguen enamorando”, agrega el músico.

Además de la dirección artística, Gabriel Vargas es el custodio legal de los derechos internacionales de la marca Los Panchos, un registro iniciado originalmente por Alfredo Gil en 1950 y transferido formalmente a Vargas tras el fallecimiento de Chucho Navarro.

“La marca yo la tengo registradas en todas partes”, afirma tajantemente Vargas sobre la legitimidad del nombre. Con respecto a agrupaciones no autorizadas o tributos informales que intentan usar el nombre del trío, Vargas aclara: “Está prohibido, no se puede utilizar el nombre de Los Panchos, es una marca registrada a nivel mundial”, afirma contundente.