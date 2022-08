Tras su paso por “Esto es guerra”, Gabriela Herrera reapareció para asegurar que sigue soltera, pero que no le faltan pretendientes. Además, resaltó que pronto incursionará en la música, por lo que pretende enfocarse en su carrera artística y no tendría tiempo para una relación.

“En el tema del corazón me encuentro muy tranquila, solterita... hay muchos por ahí que me escriben, los ‘bebitos fiu fiu’, ja, ja... pero nada, por ahora no quiero tener pareja, aún estoy chibola, tengo solo 21 años, hay mucho futuro por delante”, confesó la exguerrera al diario Trome.

“En unas semanas se viene todo mi lanzamiento musical. Además, mi ritmo de vida es complicado y tener una relación significa dedicarle tiempo para que funcione, no sería lo ideal ni justo para la otra persona que le dedique pocas horas”, agregó.

Por otro lado, Gabriela Herrera también aseguró que se siente triste luego de su repentina eliminación del reality “Esto es guerra”; sin embargo, espera que pronto la vuelvan a convocar para su revancha.

“Estoy un poco triste por lo que sucedió, pues soy muy competitiva y la eliminación se dio de una manera extraña, me hubiese gustado haber participado en algún circuito y que ahí se decida la eliminación, pero son cosas que suelen pasar. Sin embargo, no pierdo las esperanzas para volver por mi revancha”, precisó.

Asimismo, Gabriela Herrera aseguró que se encuentra inmersa en sus terapias para recuperarse totalmente de su lesión, la misma que no le permitió realizar algunas competencias en “Esto es guerra”.

