Luego de su abrupta salida de “El Gran Show” por brindar declaraciones a “Amor y Fuego”, Gabriela Herrera se comunicó en un enlace telefónico con el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre y sorprendió al lanzar un fuerte calificativo a los miembros del programa sabatino.

Herrera tildó de “hipócritas” a los miembros de “El Gran Show” por haberla retirado cuando hay personas que han hecho cosas peores y se han mantenido en el programa. “Ahora que estás fuera del reality. ¿Cómo consideras a tus excompañeros?”, preguntó el reportero de “Amor y Fuego”.

“Siento que muchos fueron hipócritas. A la gente no le gusta que le digan la verdad en la cara y eso está mal (...) Este mundo es tan raro. Hemos visto, imagínate, regresar a personas que han hecho peores cosas y mira, están ahí parados”, respondió la bailarina.

Por otro lado, en sus redes sociales, Gabriela Herrera ha dejado entrever que estaría pensando en ir al set de “Amor y Fuego” para hablar sobre toda la polémica en la que está envuelta tras su salida del programa conducido por Gisela Valcárcel.

¿Gabriela Herrera pagará alguna penalidad a “El Gran Show?”

Días atrás, Gabriela Herrera fue consultada sobre si deberá pagar alguna penalidad por su despedida en “El Gran Show”; sin embargo, aclaró que su salida se dio en buenos términos.

“Esos temas no lo veo yo, sino mi abogada. No me encargo de esos temas, pero todo se ha dado en buenos términos. Tuve una conversación, una llamada con Gisela (Valcárcel), hablamos súper bien y nada”, sentenció.

