Gabriela Serpa a Alfredo Benavides: “Me decías que mis papás te iban a amar”

En la última edición de ‘JB en ATV’, Gabriela Serpa se sentó en el sillón rojo de ‘El Valor de la Vedura’ y confesó que Alfredo Benavides la habría enamorado llevándole comida. Pero no solo eso, sino que también le habría hecho una promesa.

La modelo aseguró que el hermano de Jorge Benavides le prometió en ir a la casa de su padres para cocinarles e incluso le traía comida para que le lleve también a su familia. Al parecer, la integrante de ‘JB en ATV’ habría confundido las muestras de cariño, pues creyó que Alfredo estaba interesado en ella.

La también influencer contestó afirmativamente a la siguiente pregunta en el sillón rojo de ‘El Valor de la Verdura’: “¿Alfredo te enamoraba trayéndote tamales, papas rellenas y dulces para que le lleves a tus padres?”.

Gabriela Serpa respondió: “ Siempre en los almuerzos me traías papa rellena, chanfainita y Alfredo me decía que iba a ir a mi casa a cocinar a mis papás y que se los iba a meter al bolsillo, que te iban a amar. Es que no me trata exactamente igual, Alfredo me decía siéntate acá y yo me tenía que sentar ahí para compartir con Alfredo ”.

(Entrevista y video: Gianina Laredo y Francesca Anaya)