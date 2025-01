Gabriela Serpa lloró tras hablar de cómo su familia la apoya luego de la entrevista en el podcast “Puro Floro”, conducido por los ‘urracos’, Otto Díaz, John Tirado y Gianfranco Pérez.

La actriz cómica resaltó que gracias a su familia no se ha derrumbado y puede seguir con su trabajo.

“ A veces no quiero seguir, digo: me quiero quedar acá, pero ellas (sus hermanas) me dicen: ‘tienes que seguir luchando’, ‘por un imbécil o tres no vas a parar’, si no los tuviera, estaría hundida. Gracias a Dios tengo el respaldo de mi familia. Yo no lloro, trato de tenerlo dentro de mí, pero realmente hay cosas que ya... son más fuertes ”, manifestó entre lágrimas.

Elio Riera, abogado de la modelo, dijo que continuarán el proceso contra los conductores de “Puro Floro”.

“ Un delito es un delito, van a ser sancionados de acuerdo a ley ”, sostuvo el letrado.

Posteriormente, Gabriela Serpa les envió un mensaje: “ No van a volver a dañar a más mujeres, eso es lo único que quiero decirles ”.

Expareja de Gabriela Serpa habría filtrado contenido íntimo de la actriz cómica, según abogado: Transfirió los archivos

Gabriela Serpa, mediante su abogado Elio Riera, denunció que la persona que filtró su contenido íntimo es su exnovio Gonzalo Méndez, quien fue denunciado por estafa.

De acuerdo con el letrado, existen indicios de que Méndez realizó la transferencia de archivos de la integrante de “JB en ATV”.

“Existen indicios para sostener que este delincuente realizó la transferencia de archivos, ya el Ministerio Público tendrá que pronunciarse y sancionar, veremos en los próximos meses”, sostuvo Riera a Día D.