En el mundo de las telenovelas, ese mágico universo del melodrama que mantiene a millones en vilo con las historias de sus heroínas, Gabriela Spanic es una de sus más importantes divas. La protagonista de “La Usurpadora”, que a 27 años de estrenada es una de las más vistas de la historia, guarda muy gratos recuerdos de esa producción mexicana que aún le sigue dando grandes satisfacciones.

“Esa telenovela fue maravillosa, yo no sabía que iba a tener tanto éxito y que iba a ser un fenómeno mundial. Es la más repetida en el mundo, una telenovela atemporal, hay nuevas generaciones que no la habían visto y eso me ha permitido ganar seguidores jóvenes”, dice la actriz que alista su llegada a Lima para una gira nacional con la obra “Brujas” a partir del 25 de junio.

Llegaste de Venezuela a México para grabar ‘La Usurpadora’ con una carrera hecha. Sí, no vine de paracaidista, ya venía con una carrera, gracias a Carlos Romero, porque él empezó a escribir allá “Como tu ninguna”, una de las telenovelas más largas en Venevisión. A él le gustó mucho mi trabajo y me propuso en México para “La Usurpadora”, y vine a hacer el casting. Yo vengo de abajo, me he preparado y lo sigo haciendo. Pero veo a algunas generaciones que les dan papel tras papel, y no veo diferencia entre ellos mismos y el papel, son iguales.

Hoy se está dando oportunidad de actuar a influencers que creen en el éxito rápido por sus millones de seguidores. Te digo con toda sinceridad, no me gustan, siento que es una falta de respeto para muchos actores que ya llevamos muchos años en la televisión. Hay una nueva generación que sí es muy responsable, pero estás cosas de los influencers, que tienen millones de seguidores, que ahora hablan otro lenguaje, a mí no me gustan. Yo vengo del mundo del glamour, de la disciplina, de la escuela, de la puntualidad.

Tu proceso fue de menos a más, de una constante preparación. Yo empecé como extra, como figurín, y mientras tanto trataba de ganarme mi beca para estudiar actuación. Yo estudié en la academia Luz Columba, en Venezuela, con Mariela Alcalá y su esposo que tenían una escuela bellísima y me enseñaron muchísimas cosas de la actuación, y sobre todo me inculcaron disciplina.

¿Dices las cosas sin mucho filtro, eso cae bien en la industria? Me ha traído problemas, no lo puedo negar. Lo que sucede es que muchos pueden difamarme, pueden tener la libertad de expresión sobre mi persona , ah, pero yo no me puedo defender porque soy conflictiva. Me han metido en cada bronca por defenderme, pero aclaro, no voy por la vida provocando a la gente, yo no muerdo si no me ladran.

¿Y el defenderte te ha generado conflictos legales? Sí, ha afectado mi trabajo, ahorita tengo un conflicto legal con el periodista Gustavo Adolfo Infante, ya llevo casi cinco años en este pleito, y estoy por demandar a otro periodista que también se la pasa difamándome. Hay una compatriota que también ha dicho cosas muy feas de mí y no voy a permitir que cualquiera me difame. Estuve en “Secretos de villanas”, este reality show y eso trajo muchas controversias.

Allí dijiste algunas cosas nada bonitas de Thalía. Sí, pero otras hablaron cosas peores, la llamaron cazadora de fortunas y toda la cosa, y yo hasta la comparé con Cher, Madonna, y de ella nos dijeron nada y hasta la propia hermana dijo cosas más fuertes. Todo lo que diga Gaby Spanic, lo hacen grande, lo exageran, por qué será.

¿Con los años que tienes en la industria, qué debe tener una telenovela para que sea un éxito? Para mí, lo más importante es el libreto, lo segundo es la dirección y lo tercero es el productor, ese profesional que no esté escuchando a los actores que quieren cambiar a los personajes y el libreto, porque a mí me ha pasado; son cosas que yo no entiendo de verdad. Si mi personaje tiene que decir, el cielo es verde, yo digo que el cielo es verde, porque lo dice el personaje, no yo. Hay compañeros que creen que el personaje son ellos, hay que respetar mucho el libreto, al escritor, a la dirección, porque la dirección es como el psicólogo de los personajes.

¿Tú no has sido de esas divas que ha querido imponer sus condiciones? Nunca me he metido en el trabajo de los grandes escritores, a mí lo que me digan, lo hago. Soy muy cumplida, muy profesional, muy estudiosa, la primera que llega y la última que se va. Tengo un grave problema en mi existencia que es la puntualidad, me gusta llegar muy temprano, tanto en el teatro como en la televisión, como en mis novelas. Cuando veo un compañero que llega tarde y nos hace esperar, sí me molesto.

¿Eres una estrella de los melodramas televisivos consideras que estos aún tienen larga vida? Claro, y por qué crees que repiten tantas novelas de los ochenta, de los noventa y tienen hasta más rating que las actuales, por qué será, es un mensaje muy claro. Yo respeto mucho a muchos productores de televisión, pero a veces andan en una onda, que es autocomplacerse en vez de complacer al público y este siempre tendrá la última palabra.

Visitarás Perú como integrante de “Brujas”, una obra muy exitosa. Yo hago de Luisa, la prostituta de lujo, Brujas es un gran libro, de verdad, yo me enamoré de todos los personajes, son divinos, pero me encantó Luisa, porque es una mujer que no tuvo familia; el tipo de personas que a pesar que el mundo se le derrumba por dentro, por fuera está sonriendo y aparenta ser feliz.

Es una obra en la que sus protagonistas tienen mucho que contar y la van a llevar por varias ciudades del Perú. Si, tenemos como ocho fechas allá, empezamos el 25 de junio en Lima y luego viajaremos al interior del país. Después de “Brujas” yo me quedo una semana más para hacer mi show, cantaré, bailaré y les contaré mis anécdotas, eso me tiene muy contenta.