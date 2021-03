La cantante de salsa, Gaby Zambrano, no pudo evitar llorar al recordar la dura experiencia que le tocó vivir al contagiarse de COVID-19 hace algún tiempo.

Durante su participación en ‘El Reventonazo de los Sábados’ para ser parte del segmento Doble Estrella, Gaby Zambrano contó cómo le afectó esta enfermedad.

Gaby Zambrano llora al contar su experiencia con la COVID-19

“Ha sido bastante difícil, ha sido bastante difícil y es algo que no imaginé. Me imagino que alguien joven que no tiene ningún problema, ninguna enfermedad, no cree nunca que le va a pasar y tan mal, pero gracias a Dios estoy de pie, estoy bien y mi familia está bien que es lo más importante, es lo que más me preocupaba”, expresó Gaby Zambrano con la voz entrecortada.

Asimismo, la salsera peruana pidió a las personas que tengan consciencia sobre la enfermedad y continúen cuidándose para evitar contagiarse de COVID-19.

“Simplemente quiero decirle a la gente que tome mucha consciencia porque no es broma y que con mucha fe en Dios vamos a estar muy bien muy pronto”, agregó Gaby Zambrano.

