Hace unas semanas, Rodrigo Gato Cuba sorprendió a miles de peruanos al confirmar su romance con Ale Venturo a unos pocos meses de su divorcio con Melissa Paredes. Ahora, el futbolista rompió su silencio sobre su nuevo romance y contó detalles de su vida en una entrevista para Teledeportes.

En la entrevista, la expareja de Melissa Paredes reveló por qué decidió oficializar su romance con Ale Venturo a través de diversas fotos en sus redes sociales.

“Yo soy de las personas que paso, la pagina y paso muy rápido”, expresó. Luego continuó con: “Me he tomado tiempo para mí para darme cuenta qué es lo que quería o no. Me encuentro en el momento más estable en mucho tiempo. Yo no creo que cuando estás con una persona tienen que subir cosas por obligación. Al final del año pasado, paz era lo que no tenía”.

‘Checho’ Ibarra a Melissa Paredes: “Has salido más (en las portadas) que yo cuando hacía goles”

El exfutbolista Sergio Ibarra, más conocido como el ‘Checho’, fue invitado al programa “Mujeres al mando” donde coincidió con Melissa Paredes, con quien no tuvo reparos en hacerle una peculiar broma que desató la risa de todos en el set.

Y es que el exdelantero del club Cienciano del Cusco resaltó, de una forma particular, la cobertura que ha recibido el reciente anuncio de la relación entre Melissa Paredes y el bailarín Anthony Aranda.

La protagonista de “Ojitos hechiceros” y “Dos hermanas” se mostró contenta por la importancia que ha recibido su nueva relación; sin embargo, el ‘Checho’ Ibarra se robó el protagonismo con su comentario.

“¿Cómo ha salido usted no? Jajaja”, señaló el ‘Checho’ Ibarra. “Tú sabes, son cositas”, respondió Paredes, mientras sonreía. “Has salido más que yo cuando hacía goles”, agregó el exfutbolista, desatando la risa de todos.

Cabe señalar que durante la última edición de “Mujeres al mando”, el ‘Checho’ también le jugó una pesada broma a Melissa Paredes, al comparar al bailarín Anthony Aranda, con su exesposo, Rodrigo ‘Gato’ Cuba.

