La organización del Geek Festival Perú 2025 anunció que el evento se traslada al Parque de la Exposición en el Cercado de Lima, manteniendo intactas las fechas del 14 al 16 de noviembre.

“¡Estamos realmente emocionados por esta respuesta! El traslado es una celebración del crecimiento de la cultura geek en Perú. Gracias a esta mudanza, garantizamos un festival más cómodo y espectacular, un punto de encuentro donde miles de personas pueden compartir su pasión de la forma más segura y central posible”, comenta Jorge Fano, CEO del Geek Festival Perú 2025.

El Parque de la Exposición recibirá a Jamie Campbell Bower, el talentoso actor que le dio vida al temible Vecna en Stranger Things, cuya presencia será una de las últimas grandes celebraciones del final de la serie. Junto a él estará Natalia Tena, inolvidable como Nymphadora Tonks en el universo mágico de Harry Potter y con un papel clave en Game of Thrones. También estará presente Finn Jones, recordado por su interpretación de Loras Tyrell en Game of Thrones y protagonista de la serie Iron Fist.

El viernes 14 de noviembre, el escenario principal vibrará con el concierto acústico especial de Drake Bell.

Además, el festival se vestirá de gala con las voces que han marcado la vida de miles de fans: Gabriel Basurto (Sesshomaru, Levi Ackerman, Zoro) y Enzo Fortuny (Inuyasha, Yuji Itadori, Frodo), en un homenaje al doblaje latino que nos llega desde México. Y para los amantes de la cultura pop coreana, el sábado 15 de noviembre tendremos una representación especial inspirada en K-Pop Demon Hunters.

Habrán zonas interactivas, nuestra Zona Gaming, un fascinante Mundo Medieval, stands de coleccionismo y los concursos de cosplay.

DATOS IMPORTANTES DEL EVENTO

Fechas: 14, 15 y 16 de noviembre de 2025

Nueva Sede Oficial: Parque de la Exposición – Cercado de Lima

Entradas: Ticketmaster Perú.