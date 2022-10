La modelo Génesis Tapia salió al frente para esclarecer su supuesta defensa a John Kelvin, luego que varios internautas la criticaran por “celebrar” la excarcelación del cumbiambero. Tapia volvió a abogar por la inocencia del cantante y aseguró que no existió violencia sexual.

“No soy hipócrita, yo no lo he juzgado por violencia sexual. Siempre he defendido su inocencia frente a este delito porque nunca existió, yo he tenido desde el primer momento las pruebas del médico legista, cámara Gesell y yo sabía que no había ningún medio probatorio veraz y objetivo para condenarlo veinte años por ese delito”, declaró a través de sus stories de Instagram.

Asimismo, la exbailarina señaló que a pesar de las críticas, no caerá en la “presión social” de tildar de culpable al cantante cuando, en su opinión, las pruebas señalan que no es así.

“A mí me pueden atacar por defender mis ideas, pero soy fiel a mis convicciones. Por presiones no voy a avalar que se cometa una injusticia con nadie. En las pruebas del médico legista no hubo ningún desgarro en las zonas íntimas. Estoy segura de lo que digo. Para mí John Kelvin es inocente de violación sexual”, agregó.

