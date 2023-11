Génesis Tapia rompió su silencio y se refirió a los fuertes episodios que vivió cuando mantuvo un romance con el fallecido empresario, Carlos Gonzáles. Y es que la futura abogada reveló que fue por él, que estuvo inmersa en el mundo de las drogas.

“En ese entonces yo estaba en una relación con Carlos González y él tenía una vida nocturna muy activa y trataba de seguirle el paso, eso lo único que hizo fue empeorarme”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la modelo confesó que, en su momento, se dejó manipular mucho por Gonzáles, pues él habría “armado” situaciones con Vernis Hernández para generar polémica y rebotar en los medios de comunicación.

“Era una relación muy abusiva, era complicado porque era una chica que no se quería, no tenía amor propio, entonces cuando me humillaba o me insultaba o aceptaba ser parte de la escena que quería montar Carlos González, porque a él le funcionaba económicamente que Vernis saliera a hablar cosas falsas”, agregó para Trome.

“Ella decía que estaba con Carlos y Carlos vivía conmigo, o íbamos a un evento del Tumbao y como había esta confrontación toda la prensa estaba, pero la verdad que ella se iba con sus amigos y yo me iba con Carlos, pero al día siguiente ella decía que estaba con él”, finalizó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR