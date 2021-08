La exbailarina Génesis Tapia no evitó llorar cuando le preguntaron, en el programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’, sobre el estado de salud de su padre, quien lucha duramente contra el cáncer en un centro médico local.

“Después de la operación, él ingresó nuevamente a sala de operaciones porque los desechos se habían filtrado a los órganos vitales, le tuvieron que hacer una colostomía, pero está respondiendo muy lentamente, está con respirador, están evaluando la forma para ayudar sus defensas”, dijo en el espacio que se transmite por Willax TV.

La exchica reality narró las duras palabras que le dijo su padre en la clínica y confía en que saldrá victorioso de esta lucha contra la mencionada enfermedad.

“Es una persona de 81 años, él me dijo que no iba a salir de esa clínica con vida, él está como abandonado. Él asume que, como está teniendo alucinaciones por los fuertes medicamentos, piensa que es la hora de partir”, sostuvo.

Génesis Tapia rompe en llanto al hablar de la salud de su padre

Finalmente, Génesis Tapia aprovechó las cámaras del programa que conducen Rodrigo González y Gigi Mitre para enviar un mensaje a su padre y darle fuerzas para que continúe combatiendo contra el cáncer.

“No es hora de partir, ni ahora, ni en mucho tiempo. Tú y yo tenemos mucho por vivir, tienes que estar de la mano conmigo en mi graduación, te pido por favor que no dejes que el cáncer nos gane. Yo estoy luchando bastante contigo, no me estés dejando porque no puedo sin ti”, culminó.

VIDEO RECOMENDADO