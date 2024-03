Genetics dará un concierto el próximo 5 de abril, en el Teatro Municipal de Lima. En esta ocasión, Genetics sorprenderá con una presentación en vivo, interpretando uno de los discos más icónicos de Genesis: “Selling England by the Pound”.

Genetics, considerada la banda más destacada del mundo dedicada a la interpretación de la música de Genesis, llega con una propuesta única para interpretar en su totalidad el álbum “Selling England by the Pound”. Este disco, que celebra 50 años desde su lanzamiento, es un verdadero ícono del rock progresivo y uno de los más destacados en la historia de este género musical. Temas como “Firth of Fifth” “Dancing with the Moonlit Knight”, “I Know What I Like”, “Cinema Show” “The Battle of Epping Forest” resonarán en el escenario del legendario Teatro Municipal del Centro de Lima.

La dedicación de Genetics para replicar fielmente la experiencia musical de la banda original, combinada con el despliegue técnico único para este espectáculo, garantiza un concierto memorable de primer nivel. Los fanáticos de la banda británica y del rock progresivo y la música en general tendrán la oportunidad de revivir una época dorada de la música con Genesis.

Genetics ha llevado a cabo interpretaciones completas de las obras “Foxtrot”, “SellingEngland by the Pound” y “The Lamb Lies Down on Broadway”, así como “A Trick of theTail”, “Seconds Out”, “Wind & Wuthering”, recreando los espectáculos ofrecidos en cada una de esas giras por la banda inglesa. Por ello, han recibido elogios tanto de la prensa argentina como internacional y de reconocidos músicos como Steve Hackett, Luis Alberto Spinetta, Javier Malosetti y Ricardo Mollo.

Este concierto histórico promete transportarnos a través de los clásicos atemporales de Génesis, llevándonos en un viaje emocional a través de la música que ha marcado generaciones enteras. Será una noche mágica y llena de energía donde la música y la pasión se unirán en un espectáculo inigualable. La presentación de Genetics en el Teatro Municipal sumergirá a la audiencia en la esencia y magia de Genesis.