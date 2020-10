George Forsyth, alcalde del distrito de La Victoria, se presentó en el programa “Magaly TV: La Firme” y reveló detalles de su relación con la actriz Vanessa Terkes, con quien estuvo casado por 8 meses y cuya separación en 2019 incluyó una denuncia.

Según reveló el político, él no comento la denuncia en su contra porque consideró que no era pertinente hablar de su entonces esposa.

“Tengo una línea y una educación que me dieron mis padres, jamás podría salir hablar o salir a defenderme porque hubiera dicho cosas que no venían al caso sobre una persona. Yo voy a seguir sobre esa misma línea donde la educación y los principios que me dieron en casa están adelante de todo”, explicó.

“Lo que sí puedo decir es que nos casamos muy enamorados. Yo no me casé con bienes separados y me casé por iglesia... estaba enamorado y mis padres nunca se han separado y yo jamás me había visto en ese camino", añadió.

Además, George Forsyth aclaró que la denuncia de Vanessa Terkes contra él fue archivada pero que no lo considera una victoria porque su matrimonio resultó perdiendo.

“La denuncia pasó por tres distintas instancias, en el Juzgado de Familia, en Fiscalía Penal y Juzgado de Paz y en los tres ha sido archivada. No considero que esto haya sido una victoria porque acá hemos perdido todos. La hemos pasado muy mal y yo evidentemente... la familia se afecta mucho", expresó.

“Fue algo que considero que fue duro para todos porque nos casamos ilusionados... creo que simplemente no funcionó. A Vanessa (Terkes) le deseo lo mejor”, concluyó el alcalde.

