Un viaje sonoro y espiritual llega a Lima con la cuarta edición del espectáculo George Harrison: Antología, un homenaje a la obra y legado del beatle más introspectivo. La cita será el viernes 11 y sábado 12 de julio a las 8:00 p. m. en el Teatro del Centro Cultural de la Universidad de Lima (Ulima), con una propuesta escénica que combina música en vivo, narrativa, visuales y una atmósfera envolvente.

La banda peruana Los Harrisongs, reconocida internacionalmente por su tributo al exbeatle, volverá a presentarse tras su paso por Liverpool. Esta vez, invitan al público peruano a recorrer los hitos musicales de George Harrison: desde sus emblemáticas canciones con The Beatles, su carrera como solista, sus colaboraciones con The Traveling Wilburys, hasta el histórico Concierto para Bangladesh, considerado el primer concierto benéfico global.

“Este concierto no es solo música. Es un relato vivo sobre George, su evolución como artista y ser humano. Queremos honrar su mensaje espiritual, su sensibilidad social y su profundo amor por el arte”, comenta Roberto Quezada, segunda guitarra y fundador de la banda.

Un tributo nacido desde la justicia musical

La banda se fundó hace más de 20 años con la intención de rendir un homenaje justo a Harrison, cuya muerte en 2001 no tuvo la misma repercusión mediática que la de otros miembros de The Beatles. “Sentíamos que su obra estaba siendo olvidada, y eso nos impulsó a contar su historia a través de la música”, señala Quezada.

El espectáculo incluirá clásicos como My Sweet Lord, While My Guitar Gently Weeps, Here Comes the Sun y Handle with Care, entre otros. La puesta en escena incorpora luces, visuales, relato biográfico y la participación de músicos invitados.

Ingreso y entradas