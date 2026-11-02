Germaín de la Fuente, legendario exvocalista de Los Ángeles Negros se reencontrará con el público peruano del 25 al 29 de noviembre, junto a Los Iracundos y Los Dolton’s, con presentaciones en Huancayo, Moyobamba, Iquitos, Cajamarca y Lima. .

De la Fuente, una de las voces más emblemáticas de la música romántica hispanoamericana, regresa a los escenarios peruanos para protagonizar la gira nacional “Leyendas del Romanticismo”. A sus más de 80 años, el artista mantiene intacta su pasión por el canto y la capacidad de emocionar a varias generaciones con canciones que se han convertido en clásicos de la balada.

En una reciente reflexión sobre su trayectoria, asegura que no se arrepiente de ninguna de sus historias de amor, pues cada experiencia ha sido parte fundamental de su crecimiento personal y de la inspiración que ha marcado su carrera musical.

Al recordar su histórica salida de Los Ángeles Negros, Germaín de la Fuente explica que su decisión respondió al deseo de construir una identidad artística propia, inspirado por referentes como Sandro, Raphael y Javier Solís. Lejos de guardar resentimientos, destaca el talento de sus antiguos compañeros y el sonido que convirtió a la agrupación en un referente internacional.

La gira “Leyendas del Romanticismo” recorrerá cinco ciudades del país: el miércoles 25 de noviembre, en el Auditorio Nuestra Señora del Valle, en Huancayo; el jueves 26, en el Centro Cultural Moyobamba (CUMO), en Moyobamba; el viernes 27, en el Auditorio del Colegio San Agustín, en Iquitos; el sábado 28, en el Centro de Convenciones César Paredes Canto (ex Ollanta), en Cajamarca; y el domingo 29, en el Auditorio del Colegio Guadalupe, en Lima.