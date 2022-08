Gisela Valcárcel volvió a la TV peruana con un nuevo formato televisivo llamado La Gran Estrella. A través de sus redes sociales, el actor Germán Loero reveló que estuvo dando clases de impro a los participantes del nuevo show.

En conversaciones con diario Correo, Loero contó cómo fue la experiencia de trabajar con la producción de GV Producciones, liderado por Gisela Valcárcel.

“Me trataron muy bien. Es loco cómo la gente aún recuerda a Marcelo, me pedían fotos, me recordaban, también es el poder de las redes sociales (...) me reencontré con gente que no veía hace años y conocí gente nueva”, expresó.

Luego continuó con: “este es un país enormemente talentoso, para asuntos de la actuación somos muy intuitivos, quiere decir que desliza técnica de actuación que no conoces porque no hay métodos. Lo que falta aquí es espacios para formarnos y si Gisela quiere hacer un programa en donde convoca gente nueva por su talento y también quiere hacer workshops (espacios de trabajo) dentro del programa es algo que vale y se tiene que apoyar”

TE PUEDE INTERESAR

SUSCRÍBETE A CORREO YOUTUBE