El cantautor peruano recorrerá Huancayo, Piura, Chiclayo, Trujillo, Arequipa y Cusco con un formato íntimo de 2 mil asistentes por ciudad.
El reconocido cantautor Gian Marco anunció su esperado regreso a los escenarios peruanos con la gira Tour Perú 2025, que lo llevará a seis ciudades del país en un formato exclusivo y vibrante pensado para conectar directamente con su público.

Tras presentarse con éxito en Estados Unidos y Europa, Gian Marco ofrecerá en el Perú un espectáculo diseñado para un máximo de 2,000 asistentes por ciudad, creando una experiencia cercana, emotiva y cargada de energía. El artista estará acompañado de toda su banda para interpretar tanto sus clásicos como nuevos temas.

Fechas y ciudades del Tour Perú 2025

  • Huancayo – 10 de octubre en Country Club
  • Piura – 11 de octubre en Fundo Stewart
  • Chiclayo – 17 de octubre en Jockey Club
  • Trujillo – 18 de octubre en Hacienda El Palmar
  • Arequipa – 24 de octubre en Club de Abogados
  • Cusco – 25 de octubre en Hotel Tambo del Inka

Las entradas estarán disponibles desde este miércoles 10 de septiembre a través de la plataforma oficial de . Además, los fans que paguen con tarjetas Interbank podrán acceder a descuentos de hasta el 20%.

Precios de entradas

  • Zona VIP (Stand Up): S/ 160.00
  • Palco Box: S/ 2500.00 (incluye 10 entradas, mobiliario, plataforma elevada y atención personalizada)
Afiche de la gira oficial de Gian Marco en Perú
Afiche de la gira oficial de Gian Marco en Perú

El anuncio llega después de su tour en EE. UU., donde Gian Marco hizo vibrar a ciudades como Nueva York con una puesta en escena potente y emotiva. Entre sus presentaciones más celebradas estuvo un momento en que, acompañado de su charango, interpretó huayno y hasta se animó a zapatear, desatando la ovación del público.

Con esta gira, Gian Marco promete una experiencia inolvidable, repasando lo mejor de su repertorio, reviviendo canciones que marcaron generaciones y compartiendo nuevas historias con la autenticidad y entrega que lo han consolidado como uno de los artistas más queridos del país.

