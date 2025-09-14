El reconocido cantautor Gian Marco anunció su esperado regreso a los escenarios peruanos con la gira Tour Perú 2025, que lo llevará a seis ciudades del país en un formato exclusivo y vibrante pensado para conectar directamente con su público.
Tras presentarse con éxito en Estados Unidos y Europa, Gian Marco ofrecerá en el Perú un espectáculo diseñado para un máximo de 2,000 asistentes por ciudad, creando una experiencia cercana, emotiva y cargada de energía. El artista estará acompañado de toda su banda para interpretar tanto sus clásicos como nuevos temas.
Fechas y ciudades del Tour Perú 2025
- Huancayo – 10 de octubre en Country Club
- Piura – 11 de octubre en Fundo Stewart
- Chiclayo – 17 de octubre en Jockey Club
- Trujillo – 18 de octubre en Hacienda El Palmar
- Arequipa – 24 de octubre en Club de Abogados
- Cusco – 25 de octubre en Hotel Tambo del Inka
Las entradas estarán disponibles desde este miércoles 10 de septiembre a través de la plataforma oficial de Teleticket. Además, los fans que paguen con tarjetas Interbank podrán acceder a descuentos de hasta el 20%.
Precios de entradas
- Zona VIP (Stand Up): S/ 160.00
- Palco Box: S/ 2500.00 (incluye 10 entradas, mobiliario, plataforma elevada y atención personalizada)
El anuncio llega después de su tour en EE. UU., donde Gian Marco hizo vibrar a ciudades como Nueva York con una puesta en escena potente y emotiva. Entre sus presentaciones más celebradas estuvo un momento en que, acompañado de su charango, interpretó huayno y hasta se animó a zapatear, desatando la ovación del público.
Con esta gira, Gian Marco promete una experiencia inolvidable, repasando lo mejor de su repertorio, reviviendo canciones que marcaron generaciones y compartiendo nuevas historias con la autenticidad y entrega que lo han consolidado como uno de los artistas más queridos del país.