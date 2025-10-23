La espera terminó para los fans de Gian Marco. La producción del artista confirmó las nuevas fechas del Tour Perú, luego de la reprogramación anunciada semanas atrás. El cantautor recorrerá nuevamente el país con una propuesta renovada y con We The Lion como banda invitada especial.

“Queremos agradecer la paciencia y apoyo durante esta situación. Hemos trabajado para que este tour sea una experiencia inolvidable”, indicaron los organizadores, quienes también resaltaron la importancia de que los shows se desarrollen con todas las garantías de seguridad.

La música de Gian Marco ha marcado a generaciones y la gira pretende celebrar ese vínculo con miles de seguidores en diferentes regiones.

Nuevas fechas del Tour Perú

📍 15 de mayo — Arequipa, Club de Abogados

📍 16 de mayo — Cusco, Centro de Convenciones Yanahuara – Valle Sagrado

📍 22 de mayo — Huancayo, Country Club Los Huancas

📍 23 de mayo — Piura, Fundo Stewart

📍 29 de mayo — Chiclayo, Jockey Club

📍 30 de mayo — Trujillo, Hacienda El Palmar

La organización también anunció la creación de una nueva zona Preferencial, debido a la gran acogida en la venta de entradas.

Entradas válidas y proceso de devolución

Las entradas previamente adquiridas seguirán siendo válidas para las nuevas fechas. En caso de no poder asistir, los usuarios podrán solicitar la devolución mediante el mismo canal de compra.

Para compras presenciales, habrá atención del 20 al 23 de octubre en los siguientes puntos:

Huancayo: Real Plaza (incluye entradas adquiridas en Casa del Artesano)

Real Plaza (incluye entradas adquiridas en Casa del Artesano) Piura: Cineplanet de Real Plaza

Los organizadores destacaron la solidaridad entre artistas y promotores nacionales frente a los ajustes del calendario.