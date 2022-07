Gian Marco Zignago es uno de los cantantes más populares del Perú y ello se ve evidenciado en su perfil de Instagram, donde suma casi dos millones de seguidores. Todo lo que comparte el músico recibe distintas reacciones y una reciente publicación no fue la excepción.

Se trata de una fotografía que publicó el músico junto a la actriz Juliana Molina, su nueva pareja sentimental. La instantánea estuvo acompañada de un extenso mensaje, donde el intérprete expresó su amor de manera abierta.

“El amor es ausencia de miedo... el miedo es ausencia de amor. El amor no es silencio, es hablar, es expresar, es decir, es sentir en libertad. El amor no es una condición perpetua, el amor no es castigador. El amor no es rabia, rencor y mucho menos impulsividad”, dijo al inicio de su mensaje público.

“El amor es una conversación constante con uno mismo, es sobrevivir al caos, es encontrar la luz en lo más oscuro de tu profundidad. El amor es claridad, no es confusión. El amor no tiene ambigüedad, el amor es congruencia. El amor no es una ilusión, no es un espejismo. El amor saber cuándo irse o regresar a tiempo. El amor no es una fórmula y mucho menos una ecuación. El amor no es encontrar nada en el otro, es encontrar todo en ti. Amen…así, sin acento”, concluyó.

¿Quién es Juliana Molina?

Juliana Molina es una actriz y cantante colombiana que participó en la película “Calichín” de Aldo Miyashiro. Asimismo, años atrás, participó en “La Voz Perú”, donde el Puma no dudó en elogiar su belleza.

En su cuenta de Instagram cuenta con más de 11 mil seguidores con quienes comparte fotos y videos de los viajes que realiza.