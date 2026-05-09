En una rápida intervención, efectivos policiales capturaron a un adolescente de 17 años, apodado “El Beta”, quien es investigado por la Fiscalía y la Policía como presunto autor del asesinato de un efectivo policial y un empresario en los exteriores de la discoteca Kaskadas. Además, estaría involucrado en el crimen de un dirigente de construcción civil conocido como “El Pollero” y de un mototaxista en Sullana.

La intervención fue realizada el mediodía de ayer, cuando los agentes en coordinación con Inteligencia, intervinieron un taxi colectivo en la carretera Panamericana, entre Piura-Sullana, a la altura del night club Café Rojo, cuando se dirigía a Piura. Ahí, lograron detener a J.A.C.R., alias “El Beta”.

El jefe de la Región Policial de Piura, general PNP Daniel Jares Reyme, indicó que el intervenido es investigado por cuatro crímenes. “Esta persona estaría implicado en cuatro homicidios”, dijo el oficial.

Detalló que el adolescente es investigado por su presunta participación en el asesinato del dirigente de construcción civil, César Augusto Rodríguez Espinoza, conocido como “El Pollero”, cuyo crimen ocurrió el pasado 3 de marzo en el malecón Turicarami, cerca del parque Bolognesi en Sullana.

Asimismo, en un doble crimen en los exteriores de la discoteca Kaskadas registrado el 30 de abril del presente año. “También estaría implicado en el homicidio del suboficial de la Policía, Kevin Quezada Morales y del empresario Daniel Agurto Vilchez”, dijo el general Jares.

El general también indicó que “El Beta” es investigado por el crimen de un mototaxista. “A la vez estaría implicado en el homicidio de Wilber Jair Seminario Castillo”, indicó. Este hecho sucedió el pasado 29 de enero en los exteriores de un restaurante en la cuadra 15 de la avenida Champagnat.

Al momento de la intervención, le hallaron un arma de fuego y droga. “A esta persona se le ha incautado un arma de fuego, tipo revólver. Además, tres municiones, pasta básica de cocaína y otras especies”, añadió el oficial de la Policía.

Explicó que “El Beta” es investigado en tres carpetas fiscales y la investigación policial está a cargo del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Sullana.

El adolescente intervenido permanece custodiado por la Policía en coordinación con el representante del Ministerio Público mientras duren las investigaciones.