Un emprendedor y padre de familia falleció trágicamente la noche del último jueves, luego que el vehículo que iba junto a su esposa y sus dos hijos menores fue impactado por una camioneta de la Policía Nacional en la carretera Piura-Paita, en Piura.

El lamentable accidente se registró aproximadamente a las 9:45 de la noche, a la altura de la empresa Cementos Pacasmayo.

De acuerdo con las primeras investigaciones y testimonios de testigos en la zona, la víctima identificada como Jordy Lizana Jiménez, de 32 años, detuvo su vehículo en la berma con las luces de emergencia y descendió hacia la parte posterior, cuando fue impactado violentamente por la unidad policial.

El violento choque le causó la muerte de forma instantánea a la víctima. Mientras que su esposa y sus menores hijos de 12 y 7 años, junto a una bebé de meses, que se encontraban en el vehículo, resultaron con diversas heridas producto de la colisión y fueron trasladadas a un nosocomio de la ciudad de Piura.

Ante lo ocurrido, familiares del emprendedor exigieron una investigación exhaustiva para determinar el grado de responsabilidad del efectivo policial que conducía la unidad.

Asimismo, solicitaron imparcialidad a la Fiscalía y Policía que están a cargo de las investigaciones, debido a que advirtieron presuntas irregularidades tras el accidente ocurrido en la transitada vía.

Lizana, quien residía en la localidad de Paita, se desempeñaba como propietario de la tienda ‘Katzumy’. Además, era el responsable del bienestar de su esposa y sus hijos menores quienes quedan en la orfandad.

Según cifras del Sinadef (Sistema Informático Nacional de Defunciones), la región Piura registra 69 fallecidos por accidentes de tránsito en lo que va del presente año. Ante esto, las autoridades exigen mayor responsabilidad a los conductores tras estas lamentables tragedias.