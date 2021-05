Gian Marco Zignago lanza “Mandarina” en tiempos turbulentos, 11 temas que integran el álbum 16 de su carrera y que reafirma su apuesta por las canciones de autor, al margen de las tendencias y los ritmos de moda. “He aprendido, sobre todo en este último año, que no se trata de ir contra la corriente porque hay público para todo. Si uno va a entrar a esta industria pensando que no vas a poder hacer la música que quieres porque no está de moda, entonces mejor dedícate a otra cosa”, dice el peruano que incluye en este nuevo disco duetos con Coty, Rozalén y Diego Torres.

¿No te ha dado por componer música urbana?

No voy a negar que en el estudio, en sesiones de trabajo he experimentado para ver si me involucro en la música urbana, lo he intentado, sé que lo puedo hacer, pero siento que no soy yo.

Los músicos jóvenes muchas veces tienen que hacer ciertas concesiones para ser tomados en cuenta..

Me paso a mí. Recuerda que hace 31 años yo venía de Barranco de tocar ‘El unicornio azul’, “Sueño con serpientes”, ‘Como la cigarra’ y de repente, mi padre me dice: ‘¿quieres grabar un disco’? Yo dije sí y me respondió: ‘graba Domitila, esa esa la única manera de que la gente te escuche.

Desde el disco en el que estaba “Domitila”, al número 16 que lanzas hoy, ha corrido mucha agua bajo el puente. ¿Vale el oficio para aligerar el proceso creativo?

Hay algunas cosas que obviamente se facilitan porque la experiencia ayuda, pero eso no quiere decir que sea fácil grabar un disco, te vuelves más exigente y siempre quieres superar al anterior. Además, va a pasar que mañana sale el disco, se escuchan las canciones y al día siguiente te preguntan: ¿y ahora qué nuevo vas a sacar’. Entonces yo particularmente no creo que la música sea una fábrica de chorizos.

Hablando de canciones. ¿Escuchaste el comentario de Lucero sobre tu tema ‘Si me tenías’ al calificarlo de malísimo?

Yo grabé esa canción en el 2011 y Mijares la incluye en un disco con muchos temas míos. Pero en México la comidilla fue que el tema fue escrito especialmente para Lucero, y cuando veo el video que ella habla sobre la canción me di cuenta que era una broma, que no está dicho de mala manera. Después me han preguntado: ‘¿le escribirías una canción a Lucero?’ Y yo he respondido que claro que sí, Imagínate, me han cantado Alejandro Fernández, Pandora, Mijares, Hash, entonces si me graba Lucero una canción sería lo máximo. Yo tuve la oportunidad de estar con ella una vez, es divina. Me da risa lo que ha causado toda esa broma.

Aunque la música hoy es la protagonista, no podemos desligarnos de la coyuntura electoral. Estamos a puertas de una decisión trascendental para el Perú.

Debo confesarte que he tenido mucho miedo de hablar del tema, porque lamentablemente mis palabras no siempre han sido percibidas como yo hubiera querido. No sé si es porque la gente quiere algo más de mí, o que diga lo que ellos quieren, muchas veces cada quién desea escuchar lo que desea.

Lo que te puedo decir de la coyuntura política actual es que es el resultado de no sabernos escuchar, de no sabernos reconocer. Por más Marca Perú que exista, saques la bandera, el cebiche y Machu Picchu, verdaderamente somos una sociedad muy compleja.

Reconocerse, una palabra sencilla, pero que significa mucho.

Puedo decirte que para yo poder vivir en paz necesito reconocerme. El día que nosotros nos reconozcamos de una mejor manera como sociedad, yo estoy seguro que las cosas pueden cambiar. No quiero imaginarme lo que debe ser la cabeza del señor Pedro Castillo y la señora Keiko Fujimori, en estos momentos, no quiero ni imaginarme estar en esa posición, debe ser muy difícil para las dos partes.

¿Vas a votar en Los Ángeles?

Estoy en eso, porque me encuentro en ciertos trámites sobre mi condición de migrante. En esta coyuntura, no soy nadie para decirte por quién tienes que votar, pero creo que todos los peruanos sabemos perfectamente que cosa es bueno y que cosa es malo en la vida, lo mismo debería ser en política. El político ingresa a ese mundo para administrar, para llevar de la mano a su país, para intentar mejorar ciertas condiciones, no para pelearse. Discutir siempre es bueno, pero no el ataque. Siento que lo vaya a pasar más adelante será para que nos conozcamos más.

Perfil

Gian Marco Zignago Alcóver es cantautor. En su nuevo disco “Mandarina” ha colaborado con el peruano, el productor Sebastián Krys. “No va a ser fácil!”, “En tu maleta”, “Quédate hasta que amanezca”, “”Así soy yo”, “Empezar de nuevo” , son algunos de los temas del disco.

