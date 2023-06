Gian Piero Díaz considera que los niños no deben tener redes sociales: “Hoy es el momento de decir no”

Gian Piero Díaz volvió a pronunciarse sobre la trágica muerte de una escolar que ingirió pastillas como parte de un reto viral. Esta vez, el conductor de TV aseguró que los niños no deben tener acceso a redes sociales.

El también actor publicó unos mensajes en sus historias de Instagram donde le pide a los padres que no les compren celulares a sus hijos, pues provocará que acaben con la vida de los menores.

“ Si quieren destruir la VIDA de sus hijos, denles acceso a las redes sociales e internet, Hoy es el momento de decir no ”, escribió inicialmente en uno de los ‘stories’.

“ Enseñemos a nuestros hijos a ser auténticos, a ser únicos, no a seguir, copiar e imitar. NO PROMOVAMOS UNA CULTURA FOLLOWER (seguidor). Los niños no necesitan redes sociales ”, añadió.

Gianpiero Díaz considera que los niños no deben usar redes sociales. (Foto: Captura)

