Giancarlo Scarpati acusa a José Manuel Pando, expareja de Shirley Cherres, y a su amigo de querer presuntamente abusar sexualmente de él y de agredirlo físicamente tras salir de una reunión en el departamento de la modelo Sandra Mathews en pleno toque de queda.

Cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ registraron el momento cuando el influencer subió al auto de Manuel Pando junto al amigo de este. Según la acusación, en el vehículo se habría producido el intento de violación y agresión.

“ Es un moretón (en el ojo) que me causó el señor José Manuel Pando, el agresor de Shirley Cherres . Estoy un poco consternado, estoy mal, me siento interiormente mal, agredido físicamente y tanto como interiormente”, expresó en el programa conducido por Magaly Medina.

“Mi familia está muy golpeada, realmente no entiendo por qué a mí me pasa esto, no entiendo si es porque yo tengo una opción sexual distinta y hoy me siento en tu programa en representación de la comunidad LGTB, de los gays agredidos, de los transexuales que sufren día a día golpes, maltratos, humillaciones, violaciones”, agregó.

Se defiende

José Manuel Pando negó de manera contundente que haya golpeado e intentado abusar de Giancarlo Scarpati. En su defensa, afirmó que solo lo dejó hasta una calle que está marcada en el mapa virtual de su celular.

“Ni mi amigo ni yo, lo único que hicimos fue jalarlo. Es completamente falso ”, se defendió el acusado.

