Gianella Neyra continúa ampliando su presencia en proyectos internacionales y ahora da un nuevo paso al integrarse al doblaje latinoamericano de “La Cabra que Cambió el Juego – GOAT”, la próxima película animada de Sony Pictures Animation. La actriz peruana presta su voz a uno de los personajes de esta producción que llegará a los cines de América Latina el próximo 12 de febrero.

El filme es una apuesta original del estudio responsable de éxitos como “Spider-Man: A Través del Spider-Verso” y “Las Guerreras K-Pop”, y destaca por reunir a personalidades de distintos países de la región en su versión doblada al español, reforzando la cercanía cultural con el público latinoamericano.

La participación de Neyra se suma a un elenco diverso que incluye figuras del entretenimiento, la actuación, la comedia y el mundo digital. Desde México participan Bárbara de Regil, Erika Buenfil, Daniel Sosa, Faisy, Fernando Tirado, Carlos Cancino y Jesús Guzmán; Argentina está representada por Carlos Portaluppi; Colombia por Fanny Lu; y el reparto se completa con talentos de Bolivia, Uruguay, Ecuador, Venezuela, Costa Rica y República Dominicana.

Uno de los principales atributos de “La cabra que cambió el juego – GOAT” es el cuidado puesto en la adaptación del humor para el público latino. El guion fue trabajado con la consultoría del humorista y doblajista mexicano Jesús Guzmán, asegurando que los chistes, expresiones y referencias funcionen de manera natural en español y respeten las particularidades culturales de cada país.

La historia se desarrolla en un mundo completamente habitado por animales y sigue a Will, una pequeña cabra con grandes aspiraciones que recibe la oportunidad de unirse a los profesionales del rarball, un deporte de contacto total dominado por las criaturas más rápidas y feroces. Aunque su llegada genera dudas entre sus compañeros, Will está decidido a desafiar los prejuicios y demostrar que el talento no depende del tamaño.

Con la voz de Gianella Neyra como representante peruana, “La cabra que cambió el juego – GOAT” se perfila como una de las apuestas animadas más inclusivas y ambiciosas del año para el público latinoamericano.