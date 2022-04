Gianella Neyra dedicó unas emotivas palabras a su amiga Érika Villalobos, quien le brindó en exclusiva entrevista para el programa “Arriba Mi Gente” en medio de la polémica que afronta tras el ampay que protagonizó Aldo Miyashiro junto a Fiorella Retiz.

Tras presentar la entrevista, la pareja de Cristian Rivero reveló que admira la valentía que tuvo Villalobos para dar la cara en este complicado momento que vive en su entorno familiar.

“Admiro tu fuerza. La idea era un poco esa (tener una conversación), conocer a esa mujer por sobre todas las cosas, a esa madre, a profesional. Creo que todos hemos tenido momentos duros en nuestra vida, en los cuales hemos tenido que levantar cabeza y decir aquí estoy, vamos a seguir adelante. Hay una frase para los que somos actores que siempre decimos, la función tiene que continuar, y creo que esta nota expresa esto. El deseo y las ganas de Érika de seguir adelante y seguir haciendo lo que ama hacer que es actuar”, señaló Gianella Neyra mientras aplaudia junto a sus compañeros.

En otro momento, la actriz pidió que sean empáticos con el dolor ajeno. “A veces como nos quedamos con la conversa como si fuera algo anecdótico y no nos damos cuenta de que hay detrás un ser humano, familias, hijos detrás de esto. Entonces creo que esto es un gran ejemplo para entender que los dolores están, que uno puede no contarlos, puede no decirlos, puede vivirlos a puertas cerradas, pero el dolor está”, puntualizó.

La figura de Latina evitó dar su opinión sobre cómo vio anímicamente a Érika Villalobos; sin embargo, señaló que la percibió con muchas ganas de trabajar y seguir adelante.

“Yo lo que más valoro es que está sentando un precedente, y está sentada con ganas de hablar de su trabajo, seguir adelante sin que nada la detenga. A todos nos ha pasado que decimos ‘no me puedo levantar de la cama’. Estar ahí ya requiere una valentía enorme”, concluyó.

