Roly Ortiz denunció a través de sus redes sociales que recibió ataques en la puerta de su domicilio en el Callao en la mañana del último domingo 2 de junio.

Mediante su cuenta de TikTok, el creador de Skándalo enseñó un video donde se evidencia los destrozos a su camioneta.

El empresario sostuvo que unos sujetos atacaron su casa y auto, además, le reventaron las llantas.

“ Acaban de venir hace un momento a mi casa, han hecho un atentado, han roto las lunas de mi carro, han tirado piedras, ahí está, me han bajado las llantas ”, narró Ortiz, quien se encuentra en una batalla legal con Ricky Trevitazo y Luigui Carbajal.

Ricky Trevitazo y Luigui Carbajal tras carta notarial de Roly Ortiz: “No tenemos nada que pagarle”

Ricky Trevitazo y Luigui Carbajal aseguran que no le guardaron el nombre de ‘Skándalo’ a Roly Ortiz. Además, le respondieron la carta al empresario e indicaron que no le pagaran la suma que les exige.

“Entre los tres (Ricky, Luigi y Luis Sánchez) tenemos el 50 por ciento del nombre y la otra mitad corresponde al productor que nos propuso realizar el reencuentro en el 2018 para proteger su inversión. Traté de comunicarme con Roly, pero estaba fuera del país y no había cómo ubicarlo. Si tanto se queja de un nombre que dice que es de él, ¿por qué se despreocupó tanto y no lo protegió, si dice que es para el futuro es para sus hijos? No cuidó lo que supuestamente era de él. No le he quitado nada ni robado nada a nadie, lo que hice fue salvaguardar el nombre como fundadores que fuimos”, manifestó Trevitazo en el podcast ‘La Casa de la Cumbia’.

Asimismo, Ricky señaló que pensó en retomar la comunicación con Ortiz porque aún siente cariño por él.

“Lo respeto y tengo mucho agradecimiento y lo que siento hoy en día, es tristeza. Él tiene mi número de teléfono, vive a diez cuadras de mi casa, pudo haberme ido a buscar y preguntarme ‘Ricky, ¿qué pasó acá?’, le explicaba y veíamos la forma correspondiente... No sé si negociar o llegar a un acuerdo conciliatorio, pero no lo hizo”, agregó.