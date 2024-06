Ricky Trevitazo y Luigui Carbajal tras carta notarial de Roly Ortiz: “No tenemos nada que pagarle”

Ricky Trevitazo y Luigui Carbajal aseguran que no le guardaron el nombre de ‘Skándalo’ a Roly Ortiz. Además, le respondieron la carta al empresario e indicaron que no le pagaran la suma que les exige.

“ Entre los tres (Ricky, Luigi y Luis Sánchez) tenemos el 50 por ciento del nombre y la otra mitad corresponde al productor que nos propuso realizar el reencuentro en el 2018 para proteger su inversión. Traté de comunicarme con Roly, pero estaba fuera del país y no había cómo ubicarlo. Si tanto se queja de un nombre que dice que es de él, ¿por qué se despreocupó tanto y no lo protegió, si dice que es para el futuro es para sus hijos? No cuidó lo que supuestamente era de él. No le he quitado nada ni robado nada a nadie, lo que hice fue salvaguardar el nombre como fundadores que fuimos ”, manifestó Trevitazo en el podcast ‘La Casa de la Cumbia’.

Asimismo, Ricky señaló que pensó en retomar la comunicación con Ortiz porque aún siente cariño por él.

“Lo respeto y tengo mucho agradecimiento y lo que siento hoy en día, es tristeza. Él tiene mi número de teléfono, vive a diez cuadras de mi casa, pudo haberme ido a buscar y preguntarme ‘Ricky, ¿qué pasó acá?’, le explicaba y veíamos la forma correspondiente... No sé si negociar o llegar a un acuerdo conciliatorio, pero no lo hizo”, agregó.

Por su lado, Luigui Carbajal reveló que le respondieron la carta que les envió el fundador de Skándalo.

“ Nos exige 50 mil dólares por el nombre de Skándalo, pero legalmente no le pertenece. También pide 5 mil dólares por cada show que hagamos y eso es imposible de pagar, sus exigencias no tienen pies ni cabeza. Y respecto a los temas, nosotros no tenemos nada que pagarle, pues todo autor y compositor está registrado en Apdayc. Nosotros pagamos el derecho de autor y la entidad paga al asociado. Pero hasta donde tengo conocimiento, las canciones son adaptaciones ”, sostuvo Carbajal a Trome.

Asimismo, Luigui considera que Roly Ortiz ‘solo busca colgarse del trabajo’ que ellos están haciendo.

“En ningún momento vino a pedirnos una ayuda o apoyo, que lo hubiéramos considerado; pero prefirió señalarnos, acusarnos y crear un clima de conflicto. En los audios no se queja por el nombre ni los temas, sino porque Chikiplum viaje a Europa y no él”, manifestó.