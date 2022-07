En el marco de las Fiestas Patrias, Gianluca Lapadula ha sorprendido a muchos al aparecer cantando ‘Contigo Perú' junto a su mamá, Blanca Aida Vargas, en un spot publicitario de un conocido hipermercado.

En el comercial, se observa al seleccionado de la ‘bicolor’ cantar a todo pulmón la composición de Augusto Polo Campos. Además, en el video también se a su madre interpretar con mucha pasión una de las canciones que ha sido entonada decenas de veces por los hinchas peruanos.

De acuerdo al spot de Tottus, este se da en el marco de su decimosegundo aniversario que celebran durante el mes patrio.

Gianluca se despide de Gareca

Luego que el pasado 14 de julio, se confirmara que la continuidad de Ricardo Gareca no iba más en la Federación Peruana de Fútbol al mando de la selección peruana, pues el ‘Tigre’ no aceptó la oferta que le hizo el presidente Agustín Lozano (reducción del 40% de su sueldo), Gianluca Lapadula decidió dedicarle unas emotivas palabras.

A través de su cuenta de Instagram, el deportista agradeció al técnico por sus consejos y le deseó lo mejor. “Si hoy me siento afortunado por ser parte de la hermosa familia de la selección peruana es en gran medida gracias a ti. Viniste personalmente a Italia y me recibiste con los brazos abiertos en el Perú cuando me uní a la blanquirroja”.

“Antes de descubrir el gran entrenador que eres, debo decir que siempre vi en ti una gran persona. Gracias por cada consejo que me diste y por cada palabra que me has dedicado. ¡Con gran afecto, agradezco también a todo el comando técnico que siempre nos apoyó tanto! ¡Gracias totales Profe!”, finaliza el post.

