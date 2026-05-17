La pérdida de cabello suele asociarse al estrés, cambios hormonales o factores estacionales. Sin embargo, especialistas advierten que cuando la caída ocurre en zonas específicas o en forma de parches podría tratarse de Alopecia Areata, una enfermedad autoinmune que afecta al 2 % de la población mundial.

A diferencia de la caída cotidiana —que puede alcanzar entre 50 y 100 cabellos al día— la Alopecia Areata aparece de manera repentina y forma círculos sin cabello, principalmente en el cuero cabelludo.

La condición también puede afectar cejas, pestañas, barba y otras partes del cuerpo.

Enfermedad puede afectar la salud emocional

Según especialistas, la Alopecia Areata no solo tiene impacto físico, sino también psicológico y social.

Datos difundidos en el marco de la campaña “Alopecia Areata es personal, es real, es mucho más” señalan que el 87 % de las personas con esta enfermedad siente afectada su calidad de vida.

“La Alopecia Areata es una enfermedad de origen autoinflamatorio que puede aparecer a cualquier edad y tiene un fuerte impacto emocional en los pacientes”, explicó la doctora Mariana Lavia, dermatóloga y tricóloga.

La especialista indicó que el tratamiento temprano es clave para lograr una evolución favorable.

Casos pueden avanzar si no se detectan a tiempo

En muchos pacientes, el cabello no vuelve a crecer si la enfermedad no recibe tratamiento oportuno.

Además, pueden aparecer nuevas lesiones y agravarse problemas emocionales como:

Baja autoestima

Ansiedad

Insomnio

Aislamiento social

Depresión

En el Perú, aunque no existen cifras exactas, se estima que la prevalencia de Alopecia Areata oscila entre 0,1 % y 0,2 %.

Cómo identificar señales de alerta

Especialistas recomiendan acudir a un dermatólogo o tricólogo si aparecen algunos de estos síntomas:

Caída de cabello aumentada en el último mes

Parches o círculos sin cabello

Pérdida de cejas, pestañas o barba

Antecedentes familiares de Alopecia Areata

Presencia de enfermedades autoinmunes como vitíligo o trastornos tiroideos

“Identificar la Alopecia Areata a tiempo es clave para evitar un daño mayor no solo en el cabello, sino también en la autoestima y salud mental”, afirmó la doctora Samira García, gerente médica de Adium Perú.

Campaña busca sensibilizar sobre la enfermedad

La farmacéutica Adium lanzó la campaña “Alopecia Areata es personal, es real, es mucho más” con el objetivo de informar sobre la enfermedad y generar mayor comprensión hacia quienes conviven con esta condición.

Especialistas recuerdan que no toda caída de cabello es normal y que el diagnóstico oportuno puede mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes.