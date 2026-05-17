La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizó este domingo la prueba de color e impresión de las cédulas de sufragio que serán utilizadas en la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio.

La actividad forma parte del proceso técnico previo a la producción masiva de cédulas para el balotaje entre Fuerza Popular y Juntos por el Perú.

Cédula tendrá mejor visibilidad de candidatos y símbolos

El gerente de Gestión Electoral de la ONPE, Gustavo García Hidalgo, informó que la cédula tendrá una medida de 21 x 15 centímetros y estará dividida en dos campos correspondientes a las organizaciones políticas participantes.

Explicó que, a diferencia de la primera vuelta, el nuevo diseño permitirá visualizar con mayor nitidez las fotografías de los candidatos y los símbolos partidarios.

Esto se debe a que la cédula ya no contará con múltiples columnas, como ocurrió en los comicios de abril donde participaron numerosas agrupaciones políticas.

Fuerza Popular irá a la izquierda y Juntos por el Perú a la derecha

García Hidalgo recordó que el 12 de febrero se realizó el sorteo para definir la ubicación de las organizaciones políticas en las cédulas.

En ese procedimiento se determinó que el partido que obtuviera la mayor votación ocuparía el número 1 y el lado izquierdo de la cédula.

Por ello, Fuerza Popular aparecerá en el lado izquierdo, mientras que Juntos por el Perú ocupará el lado derecho.

Representantes políticos supervisan prueba de impresión

Durante la jornada se imprimirán siete pliegos que serán revisados por representantes de ambas organizaciones políticas para otorgar su conformidad antes del inicio de la producción oficial.

En la actividad participaron diversas autoridades y observadores electorales.

Entre ellos estuvieron:

El jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo

El defensor del pueblo, Josué Gutiérrez

Representantes del Reniec

Personeros de Fuerza Popular y Juntos por el Perú

Integrantes de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea

Segunda vuelta será el 7 de junio

La segunda vuelta presidencial enfrentará a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez tras la proclamación oficial de resultados realizada por el JNE.

El balotaje se realizará el próximo domingo 7 de junio.