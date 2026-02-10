Magaly Medina volvió a la televisión este lunes 9 de febrero y presentó un “ampay” de Gianluca Lapadula, quien fue captado con dos mujeres en una discoteca de Barcelona, pese a estar casado con Alessia Macrí.

El avance del ampay mostraba a Lapadula como un ejemplo de padre y esposo por su trato con la familia, pero finalmente se convirtió en el primer protagonista de un ampay de “Magaly TV La Firme” en 2026.

Según las imágenes emitidas por el programa de Magaly Medina, el hecho que involucra al delantero ítalo-peruano ocurrió el domingo 1 de febrero.

Lapadula fue captado mientras observaba un show en el restaurante “Gatsby”, en Barcelona, España.

Algunos asistentes lo captaron bailando con una misteriosa mujer. El acercamiento entre ambos generó diversas especulaciones, incluso entre los “Urracos”, aunque no se puede comprobar que se hayan besado.

Luego, el popular “Bambino” aparece compartiendo una bebida con dos mujeres, ninguna de ellas su esposa, Alessia Macrí.

Al momento del “ampay”, se conocía que Lapadula seguía casado con la madre de sus tres hijas y no se había pronunciado sobre una separación o divorcio.