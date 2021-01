En la reciente edición de Amor y Fuego, Gigi Mitre sufrió un ataque de tos, por lo que pidió a la producción del programa que le alcancen una mascarilla.

“Hoy por hoy nada es exagerado, ustedes dirán por qué me he puesto la mascarilla, he empezado a toser, a mí me da nervios”, expresó la conductora de TV.

Luego continuó con: “ miren para que vean como uno anda nervioso con eso, a cualquiera le puede dar. Tampoco es un delito, ni un pecado, pero lo mejor es evitar a lo que en el día a día nos exponemos. Nadie está encerrado en sus casas, es imposible eso”.

RODRIGO PIDE A LOS TELEVIDENTES QUE SE CUIDEN

Rodrigo González pidió a los peruanos que se cuiden porque la nueva variante de la COVID-19 es mucho más contagiosa. “Todos tosemos, estamos en el momento más álgido, no hay camas en ninguna UCI”.

CORREO - Gigi Mitre aparece en ‘Amor y Fuego’ utilizando mascarilla tras ataque de tos