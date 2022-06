En la última edición de Amo y Fuego, Gigi Mitre tuvo duros calificativos hacia Jazmín Pinedo y su última respuesta a Magaly Medina. Cabe mencionar que la conductora de TV tildó de picona a la también modelo por las críticas a su entrevista a Jefferson Farfán.

“Ambas se han dicho de todo, pero pura piconería, para mi Jazmín ha sido picona. Se desvirtuó totalmente el motivo por el que comenzó la pelea: una presentadora de televisión que le hizo una crítica con respecto a una entrevista. Jazmín se erizó tanto que le respondió lo que han visto”, expresó Gigi.

Luego continuó con: “creo que Jazmín tiene opinión propia, pero también tiene un gran porcentaje de gente que no la quiere, y los haters no se cambian y sobre todo en redes. Si tú no les caes, eso es siempre y no cambia. ¿Tanto te dolió que haya hecho una crítica?”,

Jazmín Pinedo a Magaly Medina por cuestionar su rating: “A usted la revolcaba ‘Al fondo hay sitio’”

Jazmín Pinedo vuelve a generar polémica por su enfrentamiento con Magaly Medina. La conductora de “+ Espectáculos” no tuvo reparos en responder a los cuestionamientos de la presentadora de ATV, quien en su programa habló sobre el rating del espacio de América TV.

En ese sentido, Jazmín Pinedo aprovechó su pronunciamiento para referirse a las críticas en su contra y recordar que, en tema de rating, el programa “Magaly TV, la firme” tampoco sería líder de su horario, siendo superado por una novela de América TV.

“Deje de mentirle a la gente. Si quiere hablar de rating, yo le hablo de rating. A usted la revolcaba toda la vida ‘Al fondo hay sitio’ antes y hoy la revuelca ‘Luz de Luna’, usted no es la líder de su horario, no lo es”, señaló Pinedo.

“Si quiere hablar de rating, ahondemos un poco más. Los artistas de los que habla son los que le dan rating, ellos son porque usted solita no puede con su opinión. Así que deje de mentirle a la gente que ya no le cree porque ya perdió credibilidad, ya no la siguen y yo estoy aquí para recordárselo”, agregó.

