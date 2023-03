La conductora de “Amor y Fuego”, Gigi Mitre, se mostró indignada ante el ‘ampay’ del futbolista Paolo Hurtado con Jossmery Toledo en Cusco.

Cabe mencionar que el deportista se encuentra actualmente casado Rosa Fuentes, con quien tiene dos hijos y uno en gestación. Luego de la difusión de las imágenes en “Magaly Tv La Firme”, la esposa hizo pública su separación en redes sociales.

Al respecto, la compañera de Rodrigo González tuvo duros comentarios contra Hurtado. “Él no ha tenido escrúpulos, no ha tenido valores, no ha tenido entrañas para engañar a su mujer estando embarazada y con dos hijos de por medio”, expresó.

“Él fue tan sinvergüenza que se fue con ella (su esposa) a denunciar al supuesto reportero de nuestro programa, o sea hay que tener pero ‘jeta’ para hacer lo que ha hecho”, agregó.

Asimismo, la presentadora de espectáculos criticó a Toledo por haberse involucrado presuntamente con un hombre casado. “Y la ‘Tombita’ cero escrúpulos, cero valores, ‘chimpunera’ y lo único que anda viendo es quién es el que le anda pagando las cuentas. Porque qué anda haciendo la ‘Tombita’, ella es una vaga, es lamentable porque yo no tenía esa imagen de ella”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR