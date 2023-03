A través de sus redes sociales, Rosa Fuentes, esposa de Paolo Hurtado, anunció el fin de su matrimonio, de 10 años, con el futbolista, luego que se difundieran imágenes de él besándose con Jossmery Toledo en Cusco.

“Después de ver las imágenes difundidas por el programa Magaly TV, la firme. He decidido terminar definitivamente mi matrimonio de 10 años con Paolo Hurtado. Si alguien tiene que dar explicaciones en este caso no soy yo. Por favor pido respeto por mis 2 menores hijos y consideración a mi estado de gestación. Dejaré que esto se disuelva de manera legar y sobre todo en privado. Gracias”, se lee en el comunicado.

En la última edición de su programa, Magaly Medina mostró imágenes exclusivas donde se ve a Paolo Hurtado, besándose con Jossmery Toledo, pese a que el exseleccionado peruano tiene esposa, dos hijos y uno en camino.

“Esta mujer sabe que el jugador es casado y tiene hijos, no está separado, que sepamos, eso todo el mundo lo sabe. Ellas pueden ser todas las trampas que quieran, pero hay mujeres como Jossmery que les interesa dos pepinos si él es casado, comprometido, no les importa. Eso es un tipo de valores que no tienen algunas personas”, expresó Magaly Medina al inicio de su programa.

Luego continuó con: “este jugador es quien le tiene que guardar respeto a su esposa, él que además andaba siempre hablando, que para él la familia era siempre lo primero, y que aparece en sus redes sociales, siempre acompañado de su mujer y de sus hijos”.

Cabe mencionar que Jossmery Toledo trató de despistar a la prensa, publicando historias en su cuenta de Instagram entrenando en el gimnasio, como si se encontrara en Lima, pese a que ella estaba en Cusco con Paolo Hurtado.

MIRA AQUÍ EL AMPAY DE JOSSMERY TOLEDO Y PAOLO HURTADO

