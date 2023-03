Rosalía sobre Rauw Alejandro: Había perdido la fe en los hombres hasta que le conocí.

El conocido ‘streamer’, Ibai Llanos, anunció en sus redes sociales que había tenido la oportunidad de entrevistar a la pareja de moda del mundo de la música, Rauw Alejandro y Rosalía.

Hace unas semanas Ibai subía a su canal de YouTube un vídeo con Rauw Alejandro, en el que el compositor iba eligiendo diferentes looks para Llanos, hasta dar con el estilo que más se asemejara a él.

“ Pensaba que eras de una manera y luego me sorprendiste. Había perdido la fe en la masculinidad, pero fue conocerte y eso cambió ”, expresó la española, con quien lleva ya varios años de relación con Rauw Alejandro.

Ambos artistas visitaron la casa de Ibai Llanos, el lugar escogido para hacer la entrevista. “ Los hombres que tenía a mi alrededor eran ‘emotionally unavailable’ ”, agregó la catalana para explicar cómo fue el inicio de su noviazgo. “ Contigo fue la primera vez que no sentí eso. Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido. Madre mía que intensa me he puesto. Tú me sorprendiste, tardé un tiempo en bajar la guardia ”, continuó.

El motivo de la entrevista también fue para promocionar el lanzamiento este viernes 24 de marzo de tres canciones en las que han trabajado mano a mano y que se pueden entender como “las fases del amor”. “Una tiene que ver más con el pasado, otra con el presente y otra con el futuro”, explicó Rosalía.

Los artistas explicaron que la decisión de trabajar juntos se lleva cociendo desde 2022. “Siempre pusimos nuestra relación por delante. Primero decidimos sentar las bases de la relación y luego ya hacer música juntos. Ya era hora de hacerlo”, expresó la intérprete de ‘Con Altura’.

“Es buen tiempo para conocer a alguien, para saber si es la persona correcta o no”, añadió el puertorriqueño.

