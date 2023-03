Karla Tarazona minimiza a Olenka Cuba: “Yo escojo a mis enemigos y tú ni a eso llegas”

Karla Tarazona no se quedó callada y le respondió a Olenka Cuba. La conductora de ‘Préndete’ no dudó en minimizar a la actual pareja de Leonard León, asimismo, aseguró que ella no pinta nada en los problemas legales que tiene con el cantante de cumbia.

La compañera de ‘Metiche’, respondió a la indirecta de Olenka Cuba, quien dejó a entrever que Karla Tarazona tiene que pedirle dinero a sus exparejas para estar bien.

“ Lo que pasa es que ella pensará que en la radio voy gratis, a la tele voy gratis, mis redes son gratis y con la millonada que me va a dar (Leonard León) voy a vivir gratis ”, expresó la conductora de televisión entre risas.

Además, la expareja de Christian Domínguez manifestó que ella no tiene que estarle respondiendo a Olenka Cuba, pues el problema lo tiene en realidad con el padre de sus hijos, Leonard León.

·”Como yo siempre digo, no le voy a responder a una tercera persona que no tiene nada que ver en la historia, aquí el denunciado es el papá, el que tiene que cumplir es el papá y la que tiene que responder soy yo como mamá, la tercera sobra porque los cuentos que te han metido a tu cabeza ya es tú problema. Yo escojo a mis enemigos y tú ni a eso llegas ”, concluyó Tarazona.

