Los conductores del programa “Amor y Fuego”, Gigi Mitre y Rodrigo González ‘Peluchín’, se refirieron a las recientes declaraciones de Aldo Miyashiro en “La banda del Chino”.

El presentador de América TV confirmó que tuvo una reunión con su colaboradora Andrea San Martín y el padre de su hija, Juan Víctor, quienes tienen un problema legal familiar.

Tras esta aclaración, la conductora Gigi Mitre comentó al respecto y señaló que a Aldo Miyashiro también busca el ráting como todo programa televisivo.

“No vengas con que no te interesa el ráting... por qué entrevistas a ‘Ricolas’ (por Andrés Wiese) y a Andrea (San Martín) para hablar de esos temas. Dice que no le compete, pero para qué lo haces”, criticó Gigi Mitre.

Rodrigo González no se quedó atrás y también comentó al respecto: “Dice que él (Aldo Miyashiro) no busca ráting y que él habló con ellos para ser como un mediador... El fin del Chino es como quedar como el ‘Chino conciliador’ y el ‘Chino buena gente’ o el ‘Chino diplomático’... Si Andrea tiene que pagar algo, que ella lo pague donde tiene que pagar”.

Aldo Miyashiro confirmó reunión con Andrea San Martín y Juan Víctor para una conciliación

Aldo Miyashiro rompió su silencio para confirmar que sí se reunió con Andrea San Martín y su expareja, Juan Víctor, para intentar llegar a un acuerdo por el bien de su menor hija; sin embargo, la reunión no habría tenido mayores avances.

En el último programa de “La Banda del Chino”, Miyashiro habló de la situación de su coanimadora, luego que Juan Víctor Sánchez presentara audios sobre un presunto maltrato de Andrea San Martín contra su hija e iniciara acciones legales por la custodia de la menor.

“En vez de quedarme en los insultos, lo que hice fue llamar a Juan Víctor, llamar a Andrea, sentarlos en una mesa y conversar, intentar que puedan llegar a unos acuerdos mínimos y eso en beneficio de su pequeña hija... Creo que lo que he hecho lo volvería a hacer y me siento orgulloso de haberlo hecho”, contó el popular ‘Chino’.

“Llamé primero a Juan Víctor, me senté con él, conversamos; llamé a Andrea después, le conté que hablé con Juan Víctor. Nos juntamos y se intentó llegar a un acuerdo, no se llegó lamentablemente, me escribió y me agradeció Juan Víctor... La verdad siempre va a salir a la luz, no esperen de nosotros una intervención mediática para tener rating, no es nuestro estilo. No busquen sangre acá, no la van a encontrar”, agregó Aldo.

VIDEO RECOMENDADO

Juan Víctor ofreció entrevista al programa “Amor y Fuego”

Juan Víctor ofrecerá entrevista a ‘Amor y Fuego’ EN VIVO para volver a hablar contra Andrea San Martín. Video: Willax TV