El piloto Juan Víctor Sánchez, expareja de Andrea San Martín, confirmó que la modelo accedió a permitirle una visita a su hija Larita. Como se recuerda, la expareja se encuentra envuelta en medio de la denuncia mediática que realizó el padre de la menor.

Sánchez comentó que su abogado se comunicó con el representante legal de la modelo, quien informó del visto bueno para la visita en el departamento de la ‘ojiverde’, donde también se encontraba Sebastián Lizarzaburu, la actual pareja de la influencer.

“La extrañaba bastante a mi hija, pensé que no la iba a ver, la apachurré luego me llevaron al cuarto de juegos y ahí he estado todo el rato, con la cámara de seguridad arriba”, manifestó.

Juan Víctor habla de la denuncia contra Andrea San Martín