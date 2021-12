La conductora de “Amor y Fuego”, Gigi Mitre, votó por “Magaly TV La Firme” , que conduce Magaly Medina, como el mejor programa de espectáculos del 2021, delante de su colega Rodrigo González.

Esto debido a que los Premios Radiomar 2021 nominó a “Amor y Fuego” como ‘mejor programa de espectáculos’ junto a “Magaly TV La Firme”.

Sobre las nominaciones, Rodrigo González se pronunció y refirió que no pedirá a sus seguidores que voten por él, pues es sabido que Magaly Medina concurre a dicha radio y tiene preferencia: además, precisó que la ‘Urraca’ posee todo un equipo manejando sus redes sociales, mientras que él ve solo su imagen en las plataformas.

“Yo no voy a usar mi plataforma para que vayan a votar. No, el trabajo y seguidores se consigue de otra manera. Yo les agradezco la nominación... Yo no voy a decir a mis seguidores para vayan a votar, voy a poner el contenido de siempre, el resumen de mi show. Así que nada, no voy a participar en instar a la votación”, refirió el popular “Peluchín”.

Tras ello le preguntó a Gigi Mitre qué es lo que estaba haciendo hacía sin imaginar la jocosa respuesta de la conductora: “Estoy votando por la Magaly pues”.

Rodrigo González no pudo contener la risa y también pidió a votar por el programa “Magaly TV La Firme”. “Vayan a votar por Magaly que se lo merece”, dijo de manera irónica en medio de carcajadas.

