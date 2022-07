En la última edición de Amor y Fuego, Gigi Mitre expresó que también se debe de investigar a la actual pareja de Melissa Paredes, Anthony Aranda, tras escuchar las acusaciones de la hija de la menor hacia su papá, Gato Cuba,

“Una persona me escribe y me dice: ‘Gigi y si en ese episodio, la niña confundió y posiblemente con el que pasó fue con el ‘Activador’ y no con Cuba’. Que se investigue, para eso estamos diciendo que se investigue hasta el final”, expresó Gigi.

Luego continuó con: “de repente, ella (la niña) pensará que, así como le dijo ‘tía’ a Melissa, que el papá podría ser el ‘Gato activador’. Por eso digo, que se investigue y no decir que eso no pasó, que uno es el santo y el otro es un desgraciado”,

Melissa Paredes le responde a Magaly tras incitar desprecio hacia ella: “Voy a tomar medidas”

Melissa, muy furiosa, le contestó a Magaly Medina y afirmó que incitar al odio, no se le hace a nadie. Además, expresó que tomará cartas sobre el asunto.

“Por cierto, cómo esta mujer que se llama Magaly Medina va a incitar al odio de esa manera, diciendo: ‘Si yo me encontrara a Melissa Paredes en una avión, en la calle, donde sea, la agredo, le digo su vida en su cara’ (…) Voy a tomar medidas porque eso no se puede hacer conmigo ni con nadie y menos por defender como sea a una persona (Rodrigo Cuba), no se por qué”, dijo.





SUSCRÍBETE A CORREO YOUTUBE