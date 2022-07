En la última edición de su programa, Magaly Medina reveló que pagó por obtener el audio de Melissa Paredes donde habla con el Gato Cuba y que, ahora, se encuentra en todas las redes sociales.

“Tus amigos no son nada confiables, no te respetan, piensan que lo que estás haciendo es tan degradante que se han tomado el trabajo de filtrar el audio que tú le has mandado a ellos, digamos en un tono cómplice, en un tono de amistad, confiando en que esa gente te va aconsejar. Bueno, esa gente lo que hizo fue mercanchiflear tu audio ”, expresó Medina.

“Yo fui la tonta útil que le pagué a alguien 2500 soles por el audio, pero no me importa. Felizmente si no hay plata en caja chica, aquí lo podemos pagar, no necesitamos que el papá del Gato Cuba nos pague ni el café”, expresó Magaly Medina.

Magaly también reveló que el monto que pagó no le interesa ya que le puede pagar hasta el sueldo a Melissa Paredes.

“Te podemos pagar a ti si quieres, te ofrecemos si quieres 2500 soles mensuales, a ver si dejas de estar ‘mercachifleando’ a tu hija”, expresó.

AQUÍ LAS DECLARACIONES DE MAGALY MEDINA





Melissa sobre audio filtrado en redes: hay que ver quién ha sido tan desgraciado de exponer a mi hija

Melissa Paredes utilizó las cámaras de Amor y Fuego para dar sus descargos sobre la filtración de su audio donde le pide al Gato Cuba que vaya a la comisaría, para tratar un tema delicado que involucra a su mejor hija.

Cabe mencionar que el audio viene circulando en todas las redes sociales y está acompañado de miles de comentarios hacia Melissa Paredes, ya sean buenos o malos.

“Estoy diciéndole a mi abogado para ir a la policía de delitos informáticos para saber de dónde salió ese audio. Si bien es cierto, esto salió de mi celular porque fui yo quien grabó eso. Hay personas que tenían el audio porque yo se los brindé para que se mande a una Fiscalía y se hagan las investigaciones pertinentes”, explicó.

Luego continuó con: “ahora hay que ver quién de todas estas personas ha sido tan desgraciado o desgraciada de ponerlo en todo el Perú y exponer a mi hija. A mí que me digan todo lo que quiera, pero exponer a mi hija de esa manera no. Menos cuando no tienen idea de toda la investigación que hay de atrás”.





SUSCRÍBETE A CORREO YOUTUBE