¡No le creen! Gigi Mitre y Rodrigo González se tomaron unos minutos de su programa para opinar sobre el pronunciamiento de Alejandra Baigorria a raíz del ampay de su esposo, Said Palao, durante una despedida de soltero en Argentina.

Mitre consideró que Said Palao le habría contado más de lo que se vio en las imágenes difundidas por Magaly Medina, ya que le llamó la atención que Alejandra Baigorria apareciera llorando en su video, lo que le pareció inusual.

“Yo no tengo duda de que sea lo que sea, ella lo va perdonar. Pero creo que Alejandra antes que salgan las imágenes podría haberlo puesto contra la pared y hacerlo hablar, por como sale ella hablando”, expresó Gigi Mitre.