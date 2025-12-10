En la reciente edición de “Amor y Fuego”, Gigi Mitre se refirió a la tensa discusión entre Johanna Cubillas y Juan Ichazo, luego de que su hijo mayor se molestara al ver que él llegó acompañado de Macarena Vélez para llevarlo a su clase de jiujitsu.

Mitre considera que Cubillas es una “despechada” debido al comportamiento que tuvo en la calle.

“ Qué triste que hasta ahora tengan este tipo de relaciones, acá alguien está despechado. (¿La ‘Nena’ le dijo: Burra, bruta y lechón a la Macarena?) Igual nada que ver, no entiendo. Malazo “, indicó la presentadora.

“ La ‘Nena’ qué edad tiene, ¿12? Ella parece una despechada. Independientemente, cuál haya sido el tema de fondo, ella está mal, despechada. Tiene que estar despechada porque referirse así a la pareja de su ex, nada que ver. Sus argumentos no están a la altura de una madre de familia “, agregó.

Asimismo, Rodrigo González responsabilizó a Juan Ichazo por llevar a Macarena Vélez en una situación en la que —según dijo— solo le tocaba recoger a sus hijos, sin que fuera necesaria la presencia de su pareja.