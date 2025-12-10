En la reciente edición de “Amor y Fuego”, Gigi Mitre se refirió a la tensa discusión entre Johanna Cubillas y Juan Ichazo, luego de que su hijo mayor se molestara al ver que él llegó acompañado de Macarena Vélez para llevarlo a su clase de jiujitsu.
Mitre considera que Cubillas es una “despechada” debido al comportamiento que tuvo en la calle.
“Qué triste que hasta ahora tengan este tipo de relaciones, acá alguien está despechado. (¿La ‘Nena’ le dijo: Burra, bruta y lechón a la Macarena?) Igual nada que ver, no entiendo. Malazo“, indicó la presentadora.
“La ‘Nena’ qué edad tiene, ¿12? Ella parece una despechada. Independientemente, cuál haya sido el tema de fondo, ella está mal, despechada. Tiene que estar despechada porque referirse así a la pareja de su ex, nada que ver. Sus argumentos no están a la altura de una madre de familia“, agregó.
Asimismo, Rodrigo González responsabilizó a Juan Ichazo por llevar a Macarena Vélez en una situación en la que —según dijo— solo le tocaba recoger a sus hijos, sin que fuera necesaria la presencia de su pareja.
“Si hay alguien que es desubicado de llevarla, es él. Ella ha aceptado y ha pensado que era lo mejor. Lo que no va bajo ninguna situación, es esa reacción, llena de bajeza”, señaló ‘Peluchín’.