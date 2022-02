Gigi Mitre, conductor del programa ‘Amor y Fuego’, dio su opinión sobre el comunicado que emitió la influencer y aún esposa de Sergio Peña, Valery Revello, tras las imágenes de la joven junto a un surfista en los exteriores de un hotel.

“Que lo hagan después es como decir ‘ya que queda’, si lo hubieran dicho desde un principio porque son personas públicas, habría sido lo más conveniente para evitar que personas del entorno cercano se vean afectados con situaciones incómodas”, dijo Gigi Mitre.

Por su parte Rodrigo González dio su opinión también del comunicado de la joven influencer. “Es la mejor manera de disimular y desviar la atención. Si tú realmente estás seguro que te vas a separar y eres persona pública y sabes que estás en otro momento de tu vida, puedes salir a divertirte y reír, como pusieron en uno de los comunicados, el entorno cercano debe saberlo cuando estás en el proceso”, dijo ‘Peluchín’.

Recordemos que la modelo compartió un post en sus stories de Instagram donde habló del hecho y confesó sus sentimientos para el futbolista peruano.

En su extensa carta, Revello aclara que nunca le faltó el respeto a su matrimonio con el futbolista que milita en el Malmo de Suecia. Además, reveló que todavía ama al padre de su hija.

“Amo al papá de mi hija, me muero por él y no me da vergüenza decirlo. Así no estemos juntos, me importa cinco pepinos. Lo que la gente piensa y diga, ustedes no saben todo lo que hice para salvar mi matrimonio, siempre soñé con mi familia junta, di mi 100%. Ha sido un año terrible para nosotros”, expresó.

“La historia atrás de esas imágenes es totalmente otra, así mi familia diga que no necesito aclarar, la haré en algún momento. Perdón a toda la familia por no responder”, agregó.

